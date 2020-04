Face à la puissance des grandes entreprises et des géants tels qu’Amazon ou Facebook, les petits commerçants sont souvent démunis. Créer un webshop et le faire connaître n’est en effet pas chose aisée.

Plus que jamais, en ces temps de coronavirus, l’union fait la force. Différentes initiatives voient ainsi le jour pour tenter d’apporter une bouée d’oxygène à ces indépendants pour la plupart sans rentrées alors que les charges restent (en partie) bien réelles. C’est notamment le cas de la plateforme sauvonsnosentreprises.be, en cours de construction.détaille Tanguy Rouyer, à la base de l’initiative.Pour l’heure, le site internet est en cours de construction et toutes les informations et inscriptions se déroulent sur la page Facebook "Sauvons Nos Entreprises".

Volontairement, la plateforme n’entend pas assurer de service de livraison. "Pour des raisons qui nous semblent évidentes, aucun service de livraison n’est prévu. Cette démarche citoyenne vise à aider les commerçants tout en respectant les mesures de confinement. Dès lors, et afin de préserver chacun d’entre nous du Covid-19, vos articles seront disponibles seulement une fois que le confinement sera terminé."