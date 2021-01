La porte-parole du groupe Solvay, Nathalie van Ypersele, confirme qu'un conseil d'entreprise est, en effet, organisé mercredi. Nous réservons la primeur de l'information à nos partenaires sociaux et à notre personnel", en réaction à une information publiée par l'Echo et De Tijd.

Les quotidiens évoquent que l'ampleur des dégâts pourrait s'étendre à près de 900 emplois. Cependant, il s'agirait probablement du chiffre au niveau mondial et il n'a été confirmé par aucune source pour le moment, du côté syndical comme patronal.

En Belgique, le chiffre serait quant à lui limité. Selon plusieurs sources, il y a bien 101 postes qui seront supprimés au siège de Neder-over-Heembeek mais en tenant compte des transferts et des nouvelles affectations, la perte nette tournerait aux alentours de 80 emplois.

Pas de procédure Renault

Il n'y aura pas de procédure Renault comme cela peut se faire lors de licenciements collectifs car le nombre d'emplois menacés est en-dessous du seuil. Le groupe devrait privilégier les départs volontaires dans un premier temps.

Pour rappel, l'entreprise, présente dans 64 pays emploie environ 24.000 personnes à travers le monde, dont 1.700 en Belgique.

"Solvay réexamine en effet l’organisation de ses fonctions de support. La nouvelle réalité économique consécutive à la pandémie de la Covid-19 a accéléré la réorganisation" entamée en 2019, a communiqué pour sa part le groupe vers 12h30 ce mercredi. Cette réorganisation touche donc "les fonctions de support RH, les facilités, la communication, l'informatique, la communication, les finances, les achats et les fonctions industrielles, stratégiques et juridiques", ajoute-t-il.

"Dans le nouveau modèle d’organisation, les fonctions corporate et de support seront dirigées de manière centralisée et déployées localement en fonction des besoins, en appliquant les mêmes normes, processus et outils à travers toutes les entités, et en veillant à une meilleure efficacité opérationnelle au sein du groupe. Nous voulons mieux soutenir nos business, pour poursuivre et accélérer le rebond commercial et assurer la pérennité de Solvay dans le long terme", assure pour sa part l'équipe de communication de Solvay.