Taxer davantage les revenus les plus élevés pour soutenir les ménages impactés par la crise, une mesure utile ? Oui, estime l’économiste Etienne de Callataÿ. "C’est une idée qui se comprend en regard de l’évolution de la situation économique. Beaucoup de ménages sont en difficulté et de l’autre côté, il y a des revenus extrêmement élevés qui sont peu taxés. Cette proposition a du sens en termes d’efficacité et d’équité entre citoyens. Il y a des hommes d’affaires qui sont moins taxés que leur femme de ménage, c’est quand même questionnant.".