Gérant d’un hôtel à Arlon depuis une vingtaine d’années, Thierry Neyens est aussi président de la Fédération Horeca Wallonie. Il dit craindre des faillites en cascade à l’issue de la crise sanitaire et économique actuelle. "Le pire n’est pas la situation actuelle mais bien d’avoir cette incertitude sur la date de relance de l’activité. On a des coûts fixes et des recettes inconnues. Mais ce que l’on sait, c’est que, quand on ouvrira, on va devoir le faire en acceptant d’encore perdre de l’argent. Car il va falloir redonner confiance aux consommateurs. Des milliers d’entreprises iront droit dans le fossé. Avec un effet domino sur leurs fournisseurs (NdlR : bouchers, boulangers, poissonniers…). L’État devra aider le secteur pour éviter des faillites en cascade."

Le fédéral et les Régions ont déjà pris des mesures…