La bonne nouvelle de ce jeudi soir s’est confirmée ce vendredi. Avec 195 emplois sauvés, dont 150 dans les agences de voyages, et 62 agences proches de la réouverture, on peut parler d’un sauvetage plutôt réussi pour le groupe Thomas Cook Belgium et d’une bonne nouvelle pour les voyageurs belges. Et c’est d’Espagne qu’est venue l’éclaircie avec l’arrivée dans le jeu de la société Wamos. Également active au Portugal, Wamos possède plusieurs centaines d’agences de voyages et fait aussi office de tour-opérateur, notamment pour des voyages à destination d’Amérique du Sud et des Caraïbes.

