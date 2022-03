Le cap des 3 milliards d’euros a été franchi dans le cadre du plan de relance fédéral.

"Quand je vais faire des exposés dans les écoles, parfois, je demande quels sont les besoins énergétiques principaux, et assez invariablement on me répond que ce sont les usines, lance Thomas Dermine, secrétaire d’État à la Relance et aux Investissements stratégiques (PS).

(...)