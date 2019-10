Cocorico ! Lors des World Luxury Hotel Awards, qui ont eu lieu cette année en… Laponie finlandaise, le prix convoité du meilleur hôtel de luxe romantique au monde a été décerné à l’Hôtel Héritage au cœur de la ville de Bruges.

Membre de la prestigieuses chaîne Relais et Châteaux, cet établissement offre vingt-deux chambres et suites mais aussi un espace bien-être et un restaurant, 'Le Mystique'. Il appartient au couple Johan et Isabelle Creytens qui a déjà remporté neuf prix hôteliers prestigieux lors des quatre dernières années.

L’Hôtel Héritage a évidemment l’avantage de se situer dans la plus romantique des cités belges voire d’Europe. Qui plus est, le bâtiment historique datant de 1869 (tiens, juste 150 ans…) s’inscrit dans le cœur médiéval de Bruges. Johan Creytens n’est pas peu fier de ce trophée : "Cela récompense nos nombreux investissements et le dévouement de notre équipe", dit-il. "Maintenir le niveau de service exceptionnel est un défi de tous les jours. Etre une référence reconnue pour l’hôtellerie belge reste une grande satisfaction."