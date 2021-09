TUI a décidé de ne plus annuler les vacances à forfait hors-Europe si la destination reçoit une note positive sur la base d'une évaluation interne approfondie. C'est désormais le cas pour un certain nombre de destinations. Les vacanciers peuvent être assurés que la situation sanitaire de la destination est sous contrôle et que l'expérience de vacances ne sera pas affectée par les mesures sanitaires locales, annonce vendredi le tour-opérateur TUI. "Au début de la crise du coronavirus en mars 2020, le tour-opérateur TUI avait dû interrompre brusquement tous ses voyages à forfait. Ce n'est que depuis le 1er juillet 2021 que toutes les destinations européennes sont à nouveau proposées. Entre-temps, la grande majorité des Belges sont entièrement vaccinés et il y a une forte demande du marché pour des destinations plus lointaines, notamment pendant les mois d'hiver. C'est la raison pour laquelle TUI évalue chaque destination non européenne de manière hebdomadaire, grâce à de nombreuses sources disponibles au niveau national, et même régional", explique le tour-opérateur.

Concrètement, à partir du 16 septembre, les vacances sur la côte turque seront à nouveau disponibles (via les aéroports d'Izmir, de Bodrum et d'Antalya), tout comme les citytrips à Istanbul. Les voyageurs pourront à nouveau passer leurs vacances en République dominicaine, à partir de cette date également.

À partir du 15 octobre, les voyages vers les îles capverdiennes de Sal et Boa Vista reprendront. Enfin à partir du 29 octobre, date de début des vacances d'automne et de la saison d'hiver, le Mexique (Cancun) et Dubaï viendront compléter la liste des destinations disponibles.