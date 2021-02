Des petits agents de voyages aux plus grands tour-opérateurs, personne n’échappe à la crise. Alors que TUI paraissait avoir les reins solides au moment de la faillite de Thomas Cook, les temps ont bien changé. Si le géant allemand n’est pas le plus à plaindre dans le secteur, certains risquent de perdre leur emploi dans les mois à venir. On parle d’une suppression de 8 000 emplois hors Allemagne.

Sarah Saucin, la porte-parole de TUI, réagit.