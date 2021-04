Coup de com' ou petite révolution ? L'enseigne de grande distribution belge doit annoncer demain en début d'après-midi son "changement de nom" temporaire.

Le but de l'action ? Valoriser les petits producteurs locaux et leurs produits dans les 820 magasins Delhaize répartis en Belgique et au Luxembourg. Plusieurs choses vont être mises en place, y compris un "changement de nom" temporaire sur les emballages des produits. Plus surprenant, celui-ci devrait également concerner les magasins.

Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, le groupe devrait communiquer plus largement sur cette action ce mercredi, à 13h30.