L’économiste Bruno Colmant estime que sans ce plan le choc rappellera

En juillet dernier, Bruno Colmant, économiste, évaluait le coût d’une longue crise politique à 2 millions € par jour. De l’eau a coulé sous les ponts et une grave pandémie a frappé le monde et la Belgique en particulier. " On dispose aujourd’hui d’un gouvernement doté de pouvoirs spéciaux", pointe Bruno Colmant, qui estime qu’un gouvernement majoritaire de plein exercice sera nécessaire pour assurer la relance économique dans le pays.