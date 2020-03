Le SNI tire la sonnette d’alarme. Les petites entreprises ne tiendront pas le coup.

C’est une vaste enquête, ayant recueilli l’avis de plus de 10 000 de ses membres, que vient de boucler le SNI. Pour sa présidente, Christine Mattheeuws, "la situation est catastrophique : 60 % d’entre eux constatent une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % et 40 % ont même une perte de chiffre d’affaires de plus de 75 %. En outre, 52 % des travailleurs indépendants ont pratiquement cessé toute activité".

Pour ces entrepreneurs, chaque jour compte : 65 % déclarent disposer de réserves suffisantes pour trois semaines, après quoi la moitié d’entre eux se retrouveront en danger. "Si la situation dure plus de trois semaines, la moitié d’entre eux risquent la faillite ou devront mettre fin à leurs activités."

Le SNI en appelle donc aux autorités et réclame des mesures d’aide. "Des mesures ont été mises en place, mais les gouvernements wallon et bruxellois ont établi une liste de secteurs éligibles pour les primes sur base des codes NACE. Il manque cependant encore quelques secteurs qui sont passés sous le radar (les agents immobiliers notamment et les concessionnaires automobiles à Bruxelles). En outre, la prime est uniquement destinée aux entrepreneurs qui sont tenus légalement de fermer, et non à ceux qui sont obligés de fermer faute de clients, de personnel ou de fournisseurs."

Loyers et factures sont aussi sur la table. "Eau et énergie, par exemple, qui sont des postes lourds. Tout comme les baux commerciaux élevés. En outre, les communes et les Provinces devraient exceptionnellement abolir les taxes. Les mesures actuellement en vigueur sont très bonnes, mais seront clairement insuffisantes", conclut le SNI.