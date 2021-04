Chez Nespresso, les ventes aux entreprises représentaient 20 % du chiffre d’affaires.

"Ce que nous avons perdu dans le marché hors domicile, nous l’avons compensé par une croissance de la consommation à la maison", remarque Oliver Perquy, CEO de Nespresso Belgique et Luxembourg. Les Belges confinés se sont offerts des "moments de plaisir". Les produits plus "premium" ont globalement profité de ce glissement de consommation. Nespresso a également bénéficié de cet élan. "Le café de qualité a encore été plus populaire auprès des consommateurs. Chaque capsule de Nespresso offre la même garantie de fraîcheur et de qualité".