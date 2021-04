Une carte de crédit qui vous informe de l’empreinte carbone de vos achats et bloque même vos dépenses si vous dépassez un certain seuil : c’est le projet de la fintech suédoise Doconomy, en collaboration avec Mastercard.

"L’objectif principal est la capacité, non seulement à mesurer l’impact de votre consommation, mais également de la stopper directement. Do Black est un outil concret et radical pour faire face à la crise climatique en favorisant la prise de conscience", expliquait à ce sujet la CEO de Doconomy, Nathalie Green, lors de la présentation du sujet, voilà deux ans.