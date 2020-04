Une étude de SD Worx fait le point sur tous les secteurs d’activité et confirme que l’Horeca est durement touché.

Cela fait donc un mois que l’Horeca subit les mesures de confinement imposées par les autorités. Une situation difficile pour des milliers de restaurateurs, cafetiers ou tenanciers d’hôtels. On parle de millions d’euros de déficit pour l’ensemble du secteur, et personne ne sait quand les enseignes pourront rouvrir. Une étude réalisée par SD Worx vient mettre des chiffres sur la situation réelle de près d’un million de travailleurs, tous secteurs confondus. L’Horeca est évidemment un des secteurs les plus durement touchés puisqu’on observe que seuls 12 % des jours habituellement prestés le sont actuellement. Preuve que les livraisons et les services de take away ne sont pas des solutions qui permettent à l’ensemble de l’Horeca de tenir la tête hors de l’eau.

Les autres secteurs les plus touchés sont ceux du commerce de détail indépendant (30 % de jours prestés), l’industrie de l’habillement et de la confection (27 %), les entreprises de garage (18 %) ou encore les salons de coiffure (3 %). "Depuis la semaine 12 (semaine du 16 mars), certains secteurs sont dans le rouge, avec moins de 50 % de jours prestés. La différence est surtout frappante par rapport à la semaine 10 (2 mars, la semaine suivant les vacances de carnaval), où plus de la moitié des secteurs (56 %) chiffraient au-dessus des 80 % de jours de travail", explique Virginie Bertumé, directrice régionale PME chez SD Worx.

A contrario, d’autres secteurs parviennent à garder leurs activités à un rythme presque normal, même si des conséquences économiques ne sont pas à exclure dans le futur. Par exemple, l’industrie du gaz et de l’électricité affiche 94 % de jours prestés, la culture de légumes 92 %, les banques 90 % et les pompes funèbres 88 %.

Les conséquences sont donc bien différentes chez les uns et les autres, même si une bonne nouvelle générale semble se dégager. " Au mois de mars, nous avons vu l’emploi chuter au cours des semaines 12 (semaine du 16 mars) et 13 (semaine du 23 mars), quand les mesures gouvernementales supplémentaires du 18 mars sont entrées en vigueur. Depuis la dernière semaine de mars, nous constatons à nouveau une légère augmentation ou stabilisation. Nous espérons que ce premier signal se confirmera avec le temps. Les plus touchés sont les ouvriers qui sont retombés à moins de 40 % de jours. Pour les employés, le creux a également été atteint au cours de la semaine du 23 mars, avec une moyenne de 70 % de jours ouvrés. "