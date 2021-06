On a tous dans le fond de nos tiroirs de vieilles pièces de monnaie et des billets datant de nos vacances bien révolues. Des devises qui n’ont plus cours et, en théorie, ne valent plus rien. Les Belges dont le revenu net est supérieur à 4 000 € sont ceux qui ont le plus accumulé d’anciennes devises puisqu’ils sont 7 sur 10 à posséder encore de la monnaie ancienne ou inutilisée en leur possession. Environ la moitié des Belges estime que ce montant s’élève à 30 euros, tandis qu’un quart avoue garder chez eux plus de 50 euros en devises étrangères. Les Bruxellois sont les plus "conservateurs" : 67 % d’entre eux ont des pièces ou monnaies étrangères dans leur tiroir contre 55 % en Flandre et 57 % en Wallonie.