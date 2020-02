L’assurance groupe fait partie du package salarial de nombreux Belges. Plus de 75 % des salariés disposent d’une telle police, destinée à leur assurer un complément de pension une fois l’âge de la retraite arrivé. Mais le rendement de ces assurances est actuellement sous pression et, selon Assuralia, le taux minimum de 1,75 % légalement obligatoire n’est tout simplement plus tenable.

Pour les quelque 3,8 millions de salariés qui disposent d’un tel avantage, c’est donc une nouvelle épée de Damoclès qui menace leur train de vie à la retraite. Car c’est bien pour pouvoir vivre décemment en tant que pensionné que les employeurs et les salariés cotisent tout au long de leur carrière. Dans la plupart des cas, cet argent est en effet cotisé à la fois par l’entreprise et par vous : un certain pourcentage (par exemple deux ou trois pour cent) est déduit de votre salaire brut. Lorsque vous prenez votre retraite, ce capital est versé.

(...)