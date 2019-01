Plusieurs clients de BNP Paribas Fortis étaient confrontés mardi à des problèmes avec les services de la banque en ligne, selon plusieurs informations diffusées sur les médias sociaux.

La banque a indiqué qu'elle rencontrait des problèmes techniques et qu'elle recherchait une solution. Ces problèmes techniques sont connus depuis 11h30 et ont un impact notamment sur le site internet, l'app et les distributeurs d'argent. Le problème s'est manifesté lors d'une mise à jour des systèmes, explique une porte-parole.

Toutes les applications sont relancées une par une et les problèmes devraient disparaître rapidement.