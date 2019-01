Si six Belges sur dix songent au travail en dehors de celui-ci, 82 % se disent satisfaits de leur équilibre de vie. Une question de flexibilité.

Bon nombre de Belges ont profité de la période des fêtes de fin d’année pour prendre quelques jours de vacances. Et se déconnecter du travail. Vraiment ? Six sur 10 avouent songer encore souvent au travail pendant leur temps libre, révèle une étude de SD Worx, menée auprès de 5 000 employés en Belgique ainsi qu’en Autriche, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Près de 4 Belges sur dix consultent souvent leurs e-mails professionnels en dehors des heures de travail ; et 27 % ont l’habitude de travailler pendant leur temps libre, que ce soit la nuit, les week-ends ou pendant les vacances.

(...)