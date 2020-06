Avec la crise du coronavirus, toute la chaine du transport a été chamboulée. Ziegler, société familiale belge implantée dans 15 pays, est sur le front en deuxième ligne des soignants. Reportage.

Alors que se développait la pandémie au niveau mondial, le transport et la logistique ont pu démontrer leur caractère plus que jamais essentiel pour notre société.

« De nombreuses initiatives sont prises pour soutenir l’effort national. Nos équipes sont mobilisées et participent aux filières d’approvisionnement de masques de protection », explique-t-on au siège du groupe Ziegler. Nos contacts et notre réseau en Chine, notre présence stratégique sur les aéroports de Bruxelles et celui de Liège dédié au fret permettent d’assurer la sécurité de l'approvisionnement d’un bout à l’autre de la chaîne de 100 millions de masques et 3 millions de blouses d'infirmière à ce jour. »

Face à ce virus, ce qui est resté immunisé, c’est la capacité de l’entreprise et de ses collaborateurs à être réactifs, résilients et plus disruptifs que jamais. Partout dans le monde, Ziegler a mobilisé son savoir-faire et sa réactivité pour soutenir les services d’intervention urgente.

Ziegler sur la Route de la Soie

Si cette connexion directe entre la Chine et la Belgique s’est trouvée récemment sous les feux des projecteurs, il faut savoir qu’elle figurait déjà en bonne place dans la stratégie intermodale de Ziegler. L’entreprise développe en effet des solutions multimodales faisant intervenir le rail et la voie fluviale pour compléter l’offre de transport routier. Or, depuis fin 2018, des trains relient Zhengzhou, au centre de la Chine centrale, avec Liège. L’itinéraire de 11 000 kilomètres se fait en 18 jours environ.

Ziegler a directement saisi cette opportunité pour conclure des accords de grande envergure avec des partenaires chinois, afin de garantir l'avenir de ce produit vert extrêmement intéressant qu'est le rail. « Nos équipes ont bien compris ce nouveau développement du marché et s’engagent pleinement dans cette nouvelle solution. Plus rapide que le bateau et moins cher que l’avion, le train offre un compromis favorable entre les deux modalités. »

Ziegler emprunte ainsi la Route de la Soie. « Au moment où l'économie de la Chine repart, nous sommes prêts à recevoir les prochains trains et traiter des envois alors même que le secteur aérien est plus touché. »

Nouveau siège le long du Canal

Chez Ziegler, la multimodalité trouve également à s’exercer dans le trafic par barges. Cette direction est encore renforcée avec le nouveau siège : depuis octobre 2019, Ziegler a quitté ses installations historiques de Tour & Taxis pour rejoindre un immeuble ultra-moderne à l'avant-port, le long du Canal de Bruxelles. « Ce bâtiment à très basse énergie nous fait entrer de plain-pied dans une ère de modernité et de développement et est le symbole de notre ambition dans le renouvelable et le développement des transports fluviaux. Sa localisation le long du canal nous permet de mettre l’accent sur le trafic fluvial par barges. »

Liaisons ferroviaires, rail-route, ferroutage, ou acheminement par voie fluviale, autant d'alternatives écologiques qui viennent compléter l’offre historique de transport routier, maritime et aérien. Avantages : éviter les interdictions de circuler et les bouchons, livrer de gros volumes en ville. Avec en prime, une empreinte carbone réduite pour les clients. En privilégiant dans la mesure du possible ces modes, Ziegler confirme son engagement en matière de développement durable.

Ziegler est un groupe familial dirigé en tandem par Diane Govaerts CEO et Alain Ziegler, Président, respectivement arrière-petite-fille et petit-fils du fondateur. Le groupe est présent dans 15 pays au travers de 154 bureaux. Ziegler est un des leaders européens dans le secteur du transport et de la logistique au travers de ses six métiers principaux (route, maritime, aérien, ferroviaire, logistique, douane) ainsi que des spécialités comme les Foires et Expositions, les vins et spiritueux, l'aérospatial, les cosmétiques et le paramédical.

Groupe : 3 200 collaborateurs - 154 bureaux - 15 pays - 1.3 milliards d’euros de facturation

Belgique : 650 collaborateurs - 19 sites

