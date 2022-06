L'Edito: Nomination de ministres, les jeunes présidents de parti montrent qui est vraiment le patron

Tout frais élu président du CDNV, Sammy Mahdi a désigné son ou plutôt sa successeur au Secrétariat d’Etat à l’Asile et à la Migration. Nicole De Moor, c’est la surprise du chef. Sa cheffe de cabinet par ailleurs. Autrement dit, cela reste en famille. Le numéro 2 devient numéro 1. Néanmoins, cela marque d’emblée le territoire du jeune loup de 33 ans qui doit sortir du coma un parti qui pique du nez dans les sondages et risque purement et simplement la disparition. En effet, au sein du CDNV, les candidates et candidats, autoproclamés ou pas, légitimes ou pas, se bousculaient au portilon. Avant que le boss ne grille tout le monde et ne fasse émerger une nouvelle personnalité.

Cette désignation qui a pris à contrepied les observateurs n’est pas sans rappeler le remplacement de Jean-Luc Crucke, ministre wallon de l’économie démissionnaire en janvier 2022. Plusieurs ténors du MR s’attendaient à être intronisés et/ou à revenir aux affaires. Comme c’était le cas jadis avec une forme de hiérarchie évidente.

Georges-Louis Bouchez, de la même génération de politiques que Sammy Mahdi, a déjoué les pronostics en sortant de (quasi) nulle part le Carolo Adrien Dollimont. Etre adoubés par le chef est une chose. Etre taillé pour la fonction en est une autre. Pour éviter l’erreur de casting, à eux à prouver dans leur action qu’ils sont ne pas uniquement le fait du prince.