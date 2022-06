Non, les condamnations de Maxwell et R. Kelly ne sont pas “lourdes”

La sentence envers Ghislaine Maxwell, condamnée par la justice américaine à 20 ans de réclusion pour avoir livré, à des fins sexuelles, des mineures d'âge à son époux Jeffrey Epstein, et celle envers le chanteur déchu américain R. Kelly, condamné à 30 ans par les mêmes tribunaux pour avoir abusé de nombreuses filles mineures, ont aussitôt fait rejaillir les pires ignominies des réseaux sociaux, certains internautes estimant notamment que les peines étaient "trop lourdes" au vu de la nature des faits qui étaient reprochés aux deux stars déchues.

Des internautes qui appuient leurs commentaires en indiquant que Maxwell et R. Kelly "ne sont pas des assassins" et ne méritent donc pas de passer plusieurs décennies derrière les barreaux, certains n'hésitant pas à qualifier de raciste la condamnation de l'auteur du tube I Believe I Can Fly. On peut leur donner raison sur une chose : Ghislaine Maxwell et R. Kelly n'ont effectivement tué personne.

Sur tout le reste, on ne peut qu’être scandalisés par leurs propos. Car par la simple commission d’actes aussi abominables qu’abjects, Maxwell comme Kelly a détruit des dizaines de vies et traumatisé autant de jeunes femmes en devenir dont certaines éprouvent encore, plusieurs années après les faits, des séquelles psychologiques importantes.

Certes ils n’ont tué personne mais ce n’est pas pour autant que l’on doit qualifier de “lourdes” les peines prononcées mardi pour la première et jeudi pour le second. Au contraire, ces condamnations sont à la mesure de leurs crimes. Prétendre le contraire reviendrait à nier toute la souffrance endurée par leurs victimes.