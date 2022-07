La Dernière Humeur: les soldes en famille ont encore de l’avenir

Le premier week-end des soldes d’été est donc très positif. Du monde, de belles réductions et un chiffre d’affaires 12 % supérieur à celui de l’an dernier. Si le mois de juillet est encore long et que la météo fera beaucoup pour les commerçants, il est bon de voir que les familles sont au rendez-vous des soldes. Le SNI et d’autres groupements n’étaient pourtant pas très optimistes à l’approche de ce rendez-vous d’été. On peut le comprendre après les flops d’été et d’hiver depuis la crise sanitaire. On pensait que l’e-commerce avait définitivement pris le pas sur le commerce local et cette relation pourtant si importante entre un vendeur et ses clients.

Il ne faut pas rêver non plus, l’e-commerce n’est pas mort après un bon week-end de ventes physiques, et est devenu très important pour les clients. C’est d’ailleurs aux commerçants de s’adapter. On l’a vu pendant les confinements et les fermetures forcées, ceux qui avaient déjà pris le virage du numérique avant mars 2020 ont mieux passé la crise que les autres, et certains ont même gagné plus d’argent qu’avant la crise sanitaire. Les autres doivent se former et investir, même si les crises s’enchaînent et que l’argent manque.

Espérons donc que ce mois de soldes soit positif du début à la fin, histoire de renflouer les caisses et de pouvoir imaginer une nouvelle manière de travailler, pour répondre à toutes les demandes.

Et l’inflation dans tout cela ? Si beaucoup de Belges se serrent la ceinture, une période de soldes est aussi idéale pour faire de bonnes affaires. Et comme les stocks sont importants, c’est le moment ou jamais pour profiter de belles remises.