Humeur: Les festivals d'été battent leur plein avec, en tête d'affiche, la Covid

Punis durant deux ans, les fans de festivals ont enfin pu ressortir tout leur attirail. Du bob à la tente en passant par les bacs de bière et la crème solaire. Werchter et Couleur Café ont donné le coup d’envoi d’un été où le mot fête va enclencher la surmultipliée. Le manque a créé une énorme envie. Au point qu’ils font tous le plein.

Néanmoins, alors que l’affaire semblait pliée, un invité surprise tient la tête d’affiche: la Covid. Comme une piqûre de rappel pour celles et ceux qui voulaieent enterrer Frank Vandenbroucke et ses prévisions morbides. Autour de nous, ce ne sont pas les décibels crachés par Red Hot Chilli Peppers, Pearl Jam ou Metallica qui ont fait des dégâts mais bien ce satané virus ramené de Chine en 2020. Autour de nous, de nombreux festivaliers se sont chopé la Covid sur la plaine de Werchter ce weekend et sont aujourd’hui en quarantaine.

Cette explosion, même si le terme est sans doute exagéré, de contaminations va sans doute se poursuivre avec les rendez-vous XXL qui s’annoncent comme les Ardentes, Ronquières ou encore les Francos de Spa. Cela n’aurait néanmoins aucun sens d’imposer le port du masque dans un tel environnement ou de demander aux participants de maintenir une distance de 150 centimètres. Car, si la maladie continue de sévir, elle envoie de moins en moins de personnes vaccinées à l’hôpital. Encore moins aux soins intensifs.

La situation épidémiologque ne permet pas à n’importe qui de faire n’importe quoi mais il y a un pourcentage très faible de personnes à risques qui se déchaînent aux sons de Damso ou de Clara Luciani.