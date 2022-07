Inondations, un an déjà : plus jamais ça !

14 juillet 2021. Aucun Belge n’a oublié cette date, si symbolique en France. Le jour où le ciel nous est littéralement tombé sur la tête et où la désolation, les drames humains et la misère se sont installés dans de nombreux foyers. De Trooz à Verviers. De Pepinster à Rochefort. De Durbuy à Esneux. Un an plus tard, les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Elles restent même très vivaces. Le deuil n’a pas encore été totalement fait. Les stigmates de ces inondations dévastatrices n’ont pas été effacés. Des familles entières n’ont toujours pas retrouvé leur vie d’avant.

Entre les assurances, les indemnités, les expropriations, les difficultés voire l’impossibilité de reconstruire, le coût des matériaux qui a explosé et l’absence de corps de métier disponibles continuent malheureusement à alimenter le cauchemar.

Dès ce samedi et durant toute la semaine, nous donnons la parole à ces habitants qui ont tout perdu, des proches, leur boulot, leur maison, leur vie. Des témoignages forts, émouvants mais où l’espoir perce à nouveau. Après la sidération, nous aimerions savoir. Savoir ce qui s’est réellement passé. Cela ne peut pas être seulement "la faute à pas de chance" et/ou "il n’a jamais plu autant en si peu de temps". Nous osons espérer que les manquements, car il y en a eu, ont été identifiés et les mesures prises afin d’éviter de nouvelles catastrophes. Plus jamais ça.