Magasins ouverts jusqu’à 22h: quand va-t-on cesser de chouchouter le consommateur, au détriment du travailleur ?

Discussion vive, à la table de la commission Économie du Parlement fédéral. Et pour cause : les partis libéraux y ont jeté un fameux pavé dans la vitrine de nos commerces. Le MR, par l'entremise des députés Florence Reuter et Benoît Piedboeuf, a lancé l'attaque fulgurante bien en amont du col : le parti veut mettre sur la table l'extension des heures d'ouverture des commerces jusqu'à 22 heures.

Kathleen Verhelst, Open VLD, acquiesce et remet un coup de braquet : elle veut, en prime, éradiquer le jour de repos obligatoire hebdomadaire. Enfin, elle plaide pour la suppression de l’exception pour les dimanches de shopping et les centres touristiques.

Le sang du SNI n'a fait qu'un tour : "Rester ouvert jusqu'à 22 heures, cela va engendrer davantage de coûts pour les commerçants (des coûts salariaux, des coûts énergétiques…) pour le même chiffre d'affaires." T oute posture syndicaliste mise à part, on ne peut qu'acquiescer : un magasin physique, en 2022, à l'heure de l'e-commerce et du télétravail, n'aura pas davantage de succès parce qu'il reste ouvert plus tard. Il va juste étaler les mêmes recettes sur une plage horaire plus longue !

Puis, surtout, peut-on se poser trente secondes la question du réel besoin de tout ceci ? Jusqu’où va-t-on pousser cette nouvelle obsession permanente de lover dans le maximum de confort le consommateur, en dépit de celui des travailleurs ? Peut-on s’arrêter de vouloir s’adapter à l’infini à nos prétendus "nouveaux modes de vie" ? Franchement, qui a l’impérieux besoin d’aller chez Zara à 21 h 30 ou que le facteur vienne livrer un colis Zalando le dimanche matin ? Souplesse et flexibilité, bien sûr. Contorsionisme insensé, non merci !