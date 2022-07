L’Edito : au coeur de l’horreur des inondations, on retient que l’union belge a fait la force

Le 14 juillet. Synonyme de fête nationale, de bals populaires et de deux d'artifice pour les Français. Souvenir d’une première journée en enfer pour les sinistrés des terribles inondations qui ont frappé plusieurs régions de Wallonie. De Trooz à Aiseau-Presles, de Pepinster à Wavre. Tous les Belges ont gravé à tout jamais dans leur disque dur des images de détresse, de destruction, de désolation, de mort aussi.

Le choc a été percutant et l’uppercut n’a pas encore été digéré. D’autant que, depuis le début de la semaine, nous vous avons été à la rencontre des victimes qui, toutes, continuent à tenter d’exorciser le traumatisme. Ce n’est pas un hasard si le Roi et la Reine se déplacent aujourd’hui sur les lieux des drames.

Néanmoins, plus que jamais, les Belges ont montré leur grand cœur et leur sens de la solidarité. Nous ne comptons plus les bénévoles, les volontaires qui, depuis un an, aident inlassablement les sinistrés à retaper ici une habitation ici un commerce. Alors que près de 50% des Flamands ont l’intention de voter pour des partis séparatistes, de nombreux Néerlandophones avalent les kilomètres pour prêter main forte aux victimes wallonnes. Cela réchauffe le cœur à défaut de gommer les traces indélébiles et cela nous réconcilie avec l’âme humaine.