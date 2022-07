L’Edito: une cérémonie en hommage aux victimes des inondations qui fait plouf

Raté ! Les victimes des terribles inondations qui ont frappé plusieurs régions de la Wallonie, de la vallée de la Vesdre au Brabant wallon en passant par Rochefort et Durbuy, sont unanimes. Malhereusement, serait-on tenté d’écrire. La cérémonie de commémoration de ce moment douloureux qui marquera à jamais leur vie n’a pas été à la hauteur ni de leurs souffrances ni de leurs attentes. Un couple royal discret et en service minimum, des politiques aux discours faussement empathiques, trop ampoulés et souvent creux et, cerise sur le gâteau, aucun nom des trente-neuf personnes décédées lors de ces journées d’enfer n’a été prononcé. Un oubli qui n’est pas passé inaperçu.

Un coup dans l’eau, si l’on ose dire, plutôt destiné aux élus, aux services de sauvetage plutôt qu’à celles et ceux qui ont été marqués dans leur chair. Un an après, tout n’a pas été remis en l’état. Loin de là. Des maisons ont disparu ou ont été détruites, des commerces n’ont pas encore pu rouvrir leurs portes, des ponts sont toujours inaccessibles. Les victimes auraient préféré un vrai coup d’accélérateur sur des problèmes purement matériels et concrets que de la pommade anesthésiante sans réelle implication. Cette journée qui permettait de se souvenir ne restera pas gravée dans les leurs.

Cela ne changera pas grand-chose au combat qu’elles et ils mènent pour retrouver leur vie d’avant, mais c’est une occasion manquée.