Accord sur le nucléaire : tout ça pour ça ! Un édito signé Vincent Schmidt. Vincent Schmidt ©Jérôme Heymans

Un accord de principe a donc finalement été trouvé entre Engie et le gouvernement pour la prolongation de deux réacteurs des centrales de Doel et Tihange. Et il ne pouvait en aller autrement afin de garantir un approvisionnement en électricité des ménages belges dans les années à venir.



Déjà, la question se pose dans les rangs du MR et de la N-VA de la nécessité de prolonger davantage que deux réacteurs. Le conflit en Ukraine et la flambée des prix du gaz ont rendu cette prolongation indispensable car elle garantit une plus grande indépendance belge par rapport aux fluctuations des marchés dans un contexte géopolitique tendu. Mais si l'on souhaite une réelle autonomie, il est plus qu'urgent de penser bien au-delà...