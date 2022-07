L’édito: l’hiver sera très rude

L’inflation a battu un nouveau record dans la zone euro en juillet. Si les salaires, pensions et allocations sociales vont augmenter pour la cinquième fois en un an, dès le mois prochain, c’est une nouvelle hausse des prix qui nous attend à la rentrée. Dans la grande distribution, l’addition a déjà grimpé de 4,3 à 11,9 % selon les enseignes. Et de nouvelles hausses des prix nous attendent en septembre. Les fournisseurs étant lourdement impactés par les coûts de l’énergie, des matières premières et des transports, il y a fort à parier que les négociations annuelles avec la grande distribution, entamées durant le dernier trimestre, seront rudes. Avec pour conséquence une flambée des prix. En parlant...

