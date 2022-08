Accueil Actu Edito La Dernière Humeur : en finir avec le Far-West de la micromobilité La Dernière Humeur par Romain Masquelier. Masquelier Romain ©JC Guillaume & Belga

En 2018, la première trottinette électrique en "free-floating" faisait son apparition à Bruxelles. Quatre ans plus tard, on dénombre sur les trottoirs de la capitale près de 27 000 véhicules en libre accès, "e-steps" et "e-bikes" dans le jargon. Même phénomène à Liège, Namur, Gand, Anvers…...