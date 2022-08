Accueil Actu Edito Quand le débat sur l'appropriation culturelle vire au ridicule... Importé des États-Unis, il commence à faire parler de lui en Europe. Deux cas, en Suisse et en Allemagne, sont des plus interpellants. Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique. ©D.R./AFP

Les faits remontent au 18 juillet, à Berne, en Suisse. Ce jour-là, le groupe Lauwarm se produit sur la scène d’une brasserie. Ses musiciens interprètent des compositions qui vont du reggae à la world music avec des paroles en dialecte suisse allemand. Mais après l’entracte prévu, ils ne réapparaissent pas. Et pour cause, leur concert est interrompu, plusieurs personnes s’étant offusquées que des Blancs portant des dreadlocks et des vêtements aux couleurs faisant penser à l’Afrique jouent du reggae. Lauwarm est accusé d’appropriation culturelle...