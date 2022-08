Accueil Actu Edito 34 € la casserole de moules : ce n’est pas la crise pour tout le monde ! Une dernière humeur signée Vincent Schmidt. Vincent Schmidt ©D.R.

Les vacances touchent à leur fin et l'heure de la rentrée scolaire approche à grands pas. Ces derniers jours de vacances, placés sous les auspices d'une météo clémente, voient à nouveau la SNCB affréter des trains supplémentaires vers la Côte mercredi et jeudi. Notre littoral aura sans conteste été l'un des grands gagnants de l'été caniculaire que l'on connaît.



Durant le week-end du 15 août, près d'un million de Belges avaient décidé de prendre le chemin de la mer. Le taux d'occupation des hôtels, chambres d'hôtes et locations de vacances flirtait avec les 100 %. Ceux qui s'y sont pris à la dernière minute pour dénicher une table dans un restaurant ont été contraints de changer de plans. Certains restaurateurs l'ont bien compris. Certes, la flambée des prix de l'énergie, la hausse des salaires et du prix des matières premières ont impacté les prix à la carte, mais certains...