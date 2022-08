Accueil Actu Edito Michelle Martin totalement libre : respectons l’état de droit mais aussi la douleur des familles des victimes L'édito par Alexis Carantonis. Alexis Carantonis Rédacteur en chef de www.dhnet.be ©BAUWERAERTS DIDIER/Photo News

L'émoi n'est peut-être plus aussi vif qu'en cette toute fin de juillet 2012. "Un monstre en liberté", titrait, alors, La DH en Une. On venait d'apprendre, par le tribunal d'application des peines (TAP) de Mons que l'instance autorisait la libération de Michelle Martin. Un mois plus tard, il y a dix ans tout rond, Martin, alors considérée comme "pire que Dutroux" par Jean-Denis Lejeune, respirait l'air libre et gagnait...