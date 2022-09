Accueil Actu Edito L’objectif zéro tué sur la route est une chimère La dernière humeur signée Yannick Natelhoff. Yannick Natelhoff Journaliste

©shutterstock

Les autorités belges se sont fixé l'objectif d'atteindre le chiffre de zéro tué sur nos routes à l'horizon 2050. D'ici là, il y aura énormément de pain sur la planche, le nombre de tués lors d'accidents de la route s'étant arrêté à 484 l'an dernier. Un chiffre considérable qui ne peut qu'être amené à diminuer dans les années à venir.



Grâce aux différentes politiques mises en place, comme la multiplication des radars fixes ou tronçons sur les autoroutes et nationales, comme les chicanes et dos-d'âne installés pour casser la vitesse des automobilistes, comme la multiplication des contrôles d'alcoolémie et l'installation de dispositif antidémarrage en cas d'haleine corrompue par l'alcool. Grâce aux nouvelles technologies surtout, elles qui équiperont nos futurs véhicules et qui permettront de pallier les errances des conducteurs. Mais faire...