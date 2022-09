Accueil Actu Edito Les navetteurs wallons ne comptent visiblement pas Une humeur de Romain Masquelier. Masquelier Romain ©D.R.

Il existe, au sud de Bruxelles et de la Flandre, une région appelée Wallonie : terre romane de plus de 3,5 millions d’habitants, avec ses bucoliques champs de Hesbaye, ses forêts ardennaises, ses terrils du Pays noir, ses vibrantes cités mosanes… Mais visiblement, l’Open-VLD l’a oublié. Dans une interview accordée à Bruzz, le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz, et la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, plaident pour une négociation Bruxelles-Flandre...