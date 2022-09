Accueil Actu Edito L'Edito: un “code promo” qui ne suffira pas L'Edito est signé Alexis Carantonis. Alexis Carantonis Rédacteur en chef de www.dhnet.be ©Bauweraerts Didier/ Photonews

Après l’apathie estivale, après le Codeco pour rien de fin août et après avoir enchaîné les kerns, le gouvernement est enfin passé à l’action, dans le brulantissime dossier de la crise de la facture énergétique. Concernant le volet ménages, concentrons-nous sur la mesure phare : en novembre et en décembre, chaque ménage, qu’il soit au bord de la banqueroute ou ultrariche, recevra une décution automatique de maximum 135 € pour l’électricité et 61 € pour le...