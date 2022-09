Viva Italia : l'un des seuls pays qui résiste encore et toujours à l'envahisseur de la malbouffe américaine !

La Belgique a beaucoup à apprendre du patriotisme culinaire italien, sur lequel Starbucks, Häagen-Dazs et plus récemment Domino's se sont cassés les dents. Ces marques industrielles américaine svaient l'outrecuidance d'aller dire aux Italiens comment faire pizze, ristretto's et autres gelati ! Une humeur d'Alexis Carantonis.