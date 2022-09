Le peuple n’a même plus "du pain et des jeux"

L’Empire romain disait : du pain et des jeux et le peuple sera content. Ce pain, ce besoin de première nécessité comme tant d’autres, n’est aujourd’hui plus accessible à de nombreux Belges. Obligés de puiser dans les économies de toute une vie, pour peu qu’ils en aient, de nombreux Belges ne savent plus nouer les deux bouts. La Dernière Humeur par Vincent Schmidt.