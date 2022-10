Accueil Actu Edito La vague automnale covid doit être celle de la normalisation Un édito de Ludovic Jimenez. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société



©Shutterstock

Après plus de deux ans de pandémie, on ne peut plus dire qu’on ne sait pas comment se protéger face au virus ni limiter sa propagation. Il est désormais clair que le SARS-CoV-2 est un virus qui se transmet par...