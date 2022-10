Accueil Actu Edito L’Edito : Hadja Lahbib, pas si fière d’être libérale Un édito signé Jean-Marc Gheraille. Jean-Marc Gheraille Rédacteur en chef

©D.R/Belga

Depuis son catapultage comme Ministre des Affaires étrangères, l'ex-journaliste de la RTBF Hadja Labhib a joué la carte de la sobriété médiatique. Soixante-cinq jours plus tard, elle a effectué le tour des matinales dont celle de LN24 et LN radio. Au micro de Martin Buxant ce jeudi, elle a notamment parlé de la crise… en Belgique. Au moment d'aborder la question d'une diminution (éventuelle et symbolique) du salaire des ministres, ...