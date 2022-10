Guerre en Ukraine: qui va, qui peut arrêter Vladimir Poutine?

On se croirait dans un (mauvais) James Bond des années 1980 avec une guerre froide qui a tendance à être glaciale. Malheureusement, ce n'est pas de la fiction mais le scénario du pire , celui d'une Troisième Guerre mondiale qui semblait à jamais effacée de nos logiciels, et qui n'est plus impossible.En effet, en envahissant l'Ukraine le 24 février, Vladimir Poutine a cru - ou on lui a fait croire - en une guerre éclair qu'il...