La Dernière Humeur: "N'est pas Margaret Thatcher qui veut" Une dernière humeur signée Ludovic Jimenez. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société



Quarante-quatre petits jours, et puis s’en va. La Première ministre britannique Liz Truss a annoncé jeudi sa démission après un bref mandat qui a ressemblé à une descente aux enfers. En place depuis six semaines à peine, la situation de Liz Truss à Downing Street semblait de plus en plus intenable....