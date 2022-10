Accueil Actu Edito Les enfants maltraités n’ont rien à faire à l’hôpital Une Humeur signée Maïli Bernaerts. Maïli Bernaerts ©D.R./Shutterstock

On les appelle enfants parqués ou encore enfants SOS. Ce sont des jeunes, parfois des bébés, victimes de maltraitance et confiés à un hôpital dans le cadre d'une mesure de placement, faute de place dans une institution spécialisée. Certains y restent plusieurs mois ou sont trimballés d'hôpital en hôpital avant qu'une solution plus pérenne ne soit trouvée. Les délais sont parfois si longs que certains n'en sortent pas avant leur majorité. Des mois ou des années pendant lesquels ces enfants partagent leur chambre et leur quotidien avec des enfants malades sans être eux-mêmes touchés par la maladie. Des mois pendant lesquels ils ne vont pas à l'école, ne peuvent pas profiter d'un réel foyer et vivent dans l'agitation et le stress propres à l'hôpital. Dans une carte blanche publiée la semaine passée, des juges de la jeunesse...