Accueil Actu Edito L'Edito : La COP27 ? Dur dur d'y croire encore... Le sommet climatique va s'ouvrir à Charm-El-Cheikh. L'enjeu na jamais été aussi criant. Et pourtant... Alexis Carantonis Rédacteur en chef de www.dhnet.be La Cop 27 débute ce lundi 7 novembre, à Charm-El-Cheikh. Ses enjeux n'ont jamais été aussi visibles. Et pourtant... ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

C’est comme si la planète, depuis deux ans, mettait tout en œuvre pour définitivement fermer le clapet des climatosceptiques. Inondations terribles, canicules de plus en plus longues et sévères, ouragans, feux de forêts de plus en plus dévastateurs. Puis là, tout de suite, la clôture d’un mois d’octobre d’une douceur aussi historique qu’inquiétante, avec des vacances...