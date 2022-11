Accueil Actu Edito La COP27, un nouveau coup pour rien ? La Dernière Humeur par Ludovic Jimenez Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société



Depuis dimanche dernier, la COP27 a ouvert ses portes pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. Une nouvelle COP aux enjeux toujours plus essentiels pour notre planète, mais un nouveau sommet auquel plus personne ne semble croire. Entre le manque d’ambitions claires par rapport à la réalité et les promesses non tenues depuis les derniers rassemblements internationaux (notamment l’objectif de l’Accord de Paris qui s’éloigne chaque année un peu plus), ces Cop apparaissent de plus en plus en décalage avec l’état des connaissances scientifiques sur le climat et les attentes des citoyens. Il faut dire aussi que cette nouvelle COP multiplie les aberrations. Parrainée par Coca-Cola, elle a alimenté à raison les critiques des associations, qui dénoncent le partenariat entre...