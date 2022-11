Accueil Actu Edito Pour les élèves précarisés, la lasagne devient immangeable La Dernière Humeur par Maili Bernaerts. Maïli Bernaerts ©JC Guillaume

Depuis 2020, les crises se suivent et s’empilent pour former une lasagne dont on se serait bien passé et dont les conséquences s’empilent à leur tour. Le monde de l’école en est l’exemple parfait. Pendant près de trois ans, les élèves ont vu leur scolarité complètement bousculée par le coronavirus. Entre les confinements, l’enseignement hybride, le retour au présentiel et l’annulation des voyages de rhéto, sorties culturelles et sportives, ils ont tenté de mener leur barque tant bien que mal pour atteindre l’année supérieur et préserver leur moral. Certains sont parvenus à limiter la casse, ont réussi leur examens ont réussi leur(s) année(s) sans trop de dégâts quand d’autres ont perdu les pédales, ont vu leur motivation et leurs résultats s’effondrer dans le même mouvement. Pas de bol, la crise covid commence à peine à s’éloigner...