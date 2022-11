Accueil Actu Edito Huit milliards d'humains sur terre: sans un effort collectif mondial, nous n'y arriverons pas Un édito de Jean-Marc Ghéraille. Jean-Marc Gheraille Rédacteur en chef

©Copyright (c) 2022 urfin/Shutterstock. No use without permission.

Huit milliards de gens sur terre. Et moi, et moi, et moi… En ce 15 novembre, le cap des huit milliards d’êtres humains a été franchi. Les modèles annoncent même les dix milliards...