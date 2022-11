Missiles en Pologne : quand on marche sur le fil de la guerre, chaque pas doit être mesuré

Il y a eu, ce jeudi soir, dans le chef les dirigeants de bien des pays du monde et surtout de l’Occident, un emballement précipité et va-t-en guerre qu’il faut déplorer. Non, la Russie n’a pas opéré une frappe délibérée contre le territoire de l’OTAN. Un édito d’Alexis Carantonis.