Quand le Qatar éclipse l’Ukraine

Triste constat, mais dure réalité. Alors que le conflit s’enlise en Ukraine, toutes les attentions se focalisent désormais sur le Qatar. Que ce soit pour la ixième polémique entourant l’attribution ou l’organisation de cette Coupe du Monde, les forfaits qui minent les équipes nationales ou encore l’état de formes des stars que sont Cristiano Ronaldo ou Eden Hazard, le monde ne semble désormais plus tourner qu’autour… du ballon rond. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a cependant un impact beaucoup plus lourd sur le monde et son économie, mais la réalité est ainsi faite. L’Ukraine résiste bien plus à l’envahisseur russe que ce que ce dernier escomptait. Et, malgré les revers, la...

